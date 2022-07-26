Херсон, Украина, 26 июля 2022, 10:22 — REGNUM Украинские боевики минувшей ночью предприняли попытку нанести ракетный удар по Херсону, российские системы ПВО перехватили выпущенные ракеты. сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее был задержан житель Херсона, подозреваемый в передаче данных разведке вооруженных сил Украины о перемещении сил российской группировки в Херсонской области.
Читайте также: В Херсонской области задержан подозреваемый в передаче ВСУ данных о ВС РФ