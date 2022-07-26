Херсон, Украина, , 10:22 — REGNUM Украинские боевики минувшей ночью предприняли попытку нанести ракетный удар по Херсону, российские системы ПВО перехватили выпущенные ракеты. сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Минувшей ночью была попытка со стороны украинских войск нанести ракетный удар по Херсону. В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был задержан житель Херсона, подозреваемый в передаче данных разведке вооруженных сил Украины о перемещении сил российской группировки в Херсонской области.

Читайте также: В Херсонской области задержан подозреваемый в передаче ВСУ данных о ВС РФ