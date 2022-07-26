Уфа, 26 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Мужчина с четырехлетним ребенком утонули в карьере в деревне Иштуганово Мелеузовского района Башкирии. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение утопающего

Сообщается, что трагедия произошла 25 июля. По предварительным данным, 37-летний мужчина с друзьями на берегу употреблял алкогольные напитки.

«Сначала от очевидцев в экстренные службы поступил вызов об утонувшем малыше… Как он оказался в воде и что послужило причиной несчастного случая неизвестно, но очевидно то, что ребенок был оставлен без должного внимания со стороны взрослых. Когда на место прибыли спасатели, то нашли тело и утонувшего отца», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за минувшие выходные на водоемах утонули пять человек.