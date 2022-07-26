Москва, 26 июля 2022, 10:19 — REGNUM Следователи СК России проведут расследование обстрелов украинскими силовиками территорий Донецкой Народной Республики, сообщили 26 июля в пресс-службе СК РФ.
По данным пресс-службы, российские следователи будут расследовать очередные факты преступных действий украинских националистов в отношении мирных граждан в результате обстрела Никитовского района Горловки и Старомихайловки.
В СК отметили, что в результате преступления в Горловке один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения, а в Старомихайловке получила ранение несовершеннолетняя.