Сеул, , 16:15 — REGNUM Российский военно-морской флот получил самую длинную в мире подводную лодку «Белгород». Производитель позиционирует её как исследовательское судно, но на Западе считают, что «это платформа для шпионажа и, возможно, ядерного оружия». Об этом сообщает CNN в Южной Корее.

Подводные лодки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Севмаш», который построил исследовательскую подводную лодку, передал её военно-морскому флоту РФ 8 июля 2022 года.

По словам экспертов, её конструкция представляет собой модифицированную версию российских подводных лодок с управляемыми ракетами класса «Oscar II» (949А «Антей» — прим. ИА REGNUM). Подлодка «Белгород» длиннее своих американских конкурентов — подводных лодок класса «Огайо». Длина россиянина составляет 184 метра, против 171 метра американца.

«Судно стало длиннее с целью размещения на её борту первых в мире малозаметных торпед с ядерным вооружением и оборудованием для сбора разведданных», — передает CNN.

«Если «Белгород» сможет успешно добавить эти новые возможности российскому флоту, то в следующем десятилетии начнется возвращение к сценарию холодной войны в океане, когда американские и российские подводные лодки выслеживали и охотились друг на друга в напряженных противостояниях», — считают в CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, баллистическая ракета «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением, предназначенная прежде всего для поражения таких крупных надводных целей, как авианосцы, создаётся в России для Военно-морского флота (ВМФ) страны.

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