Москва, , 10:37 — REGNUM Санкционная политика Запада в отношении России вредит в первую очередь европейским государствам и их гражданам, об этом заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Николай Петрунин («Единая Россия»).

«Северный поток» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции и рост глобальной инфляции — все новости»

Ранее Газпром заявил о сокращении поставок газа в Европу через «Северный поток» до 33 млн кубометров в сутки с 27 июля. Компания приняла решение остановить работу одной из турбин для ремонта. В связи с этим объем поставок голубого топлива через трубопровод снизится почти вдвое.

«Ситуация, которая сейчас происходит с транспортировкой и ремонтом турбины для компрессионной станции «Портовая», выглядит в какой-то мере абсурдной. Санкционная политика по отношению к России, которая должна была быть направлена на ослабление экономики России, вредит, в первую очередь, самим европейским государствам и их гражданам», — сказал Петрунин.

Депутат отметил, что многие европейские и западные политики пришли к выводу о том, что они уже столкнулись с энергетическом кризисом, однако это не предел, а только его начало и последствия от него будут ощущаться не только в ближайшем будущем.

Он напомнил, что Еврокомиссия официально предложила всем членам Европейского союза сократить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года.

«Если ее предложение действительно утвердят, то на территории Европейского союза начнется этап веерных отключений газа и света. Вспомним, что мы говорим не о развивающихся странах третьего мира с нестабильной экономикой, а об экономически развитых, по мнению мирового сообщества, странах, которые представлялись нам эталоном для подражания. Ситуация для граждан и предприятий европейских государств весьма удручающая», — отметил парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Заявление Газпрома вызвало панику в Европе. Сеть: зачем им грязный газ?