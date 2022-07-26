Красноярск, , 10:15 — REGNUM В Красноярске перед судом предстанут 17 членов ОПГ по обвинению в незаконной организации азартных игр. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, сообщество действовало в Красноярском крае и Кемерово.

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Правоохранителям в ходе следствия удалось установить причастность к преступлению 60 фигурантов. Дело против 17 жителей Красноярска было выделено в отдельное производство. По данным следствия, в 2015–2020 годы они извлекли доход в размере более 53 млн рублей.

«В помещениях залов с игровыми автоматами была установлена система видеонаблюдения, которая позволяла отслеживать работу персонала и решать любые спорные ситуации с игроками. Штат сети залов с игровыми автоматами имел четкую структуру», — отметили в ведомстве.

Добавим, что дело против 21 фигуранта уже рассматривается в суде. Уголовное дело против остальных 22 обвиняемых, в том числе основного фигуранта находится в производстве.