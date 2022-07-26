Молдавия, , 10:15 — REGNUM Действующие власти Молдавии сокращают объёмы капитальных вложений в различные отрасли экономики. Об этом 26 июля заявил экс-президент республики Игорь Додон на своём сайте.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом году резко сократилась доля инвестиций в общих государственных расходах. Если в прошлом году они составляли 2,8%, то в этом году они сократились на 30% — до 2% от общих государственных расходов», — говорится в заявлении.

Додон отметил, что динамика процесса сокращений капвложений свидетельствует о том, что этот показатель продолжит падать. Кроме того, иностранные инвестиции в молдавскую экономику, несмотря на оптимистические заявления представителей властей страны, также сокращаются.

«В Молдавии наблюдается самый низкий уровень капитальных вложений за последнее десятилетие», — отметил Додон.

Он также обвинил центральную власть Молдавии в лишении регионов права распределять сократившиеся объемы инвестиций. Теперь, по мнению экс-президента, средства распределяют из Кишинёва по «политическим критериям».

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