Вашингтон, 26 июля 2022, 10:14 — REGNUM Компания Disney снимет телеадаптацию романа Кристофера Паолини «Эрагон». Об этом 26 июля пишет Variety, ссылаясь на свои источники.

Walt Disney
Walt Disney

Согласно данным инсайдеров, Паолини станет соавтором сценария сериала. В качестве исполнительного продюсера выступит Берт Сэлк. Производством займётся дочерняя компания Disney — 20th Television.

Ранее книга «Эрагон» уже была экранизирована. В 2006 году по ней Стефан Фангмейер снял одноимённый фильм с Эдом Спелирсом в главной роли. Картину получила отрицательные отзывы критиков и собрала в прокате около $250 млн при бюджете в $100 млн.

ИА REGNUM напоминает, что «Эрагон» — это первая книга тетралогии «Наследие». Она рассказывает о мальчике по имени Эрагон, который случайно становится обладателем таинственного камня, оставленного захваченной воинами Империи эльфийкой Арьей. Впоследствии выясняется, что камень является драконьим яйцом.

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