Вашингтон, 26 июля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Компания Disney снимет телеадаптацию романа Кристофера Паолини «Эрагон». Об этом 26 июля пишет Variety, ссылаясь на свои источники.

Walt Disney

Согласно данным инсайдеров, Паолини станет соавтором сценария сериала. В качестве исполнительного продюсера выступит Берт Сэлк. Производством займётся дочерняя компания Disney — 20th Television.

Ранее книга «Эрагон» уже была экранизирована. В 2006 году по ней Стефан Фангмейер снял одноимённый фильм с Эдом Спелирсом в главной роли. Картину получила отрицательные отзывы критиков и собрала в прокате около $250 млн при бюджете в $100 млн.

ИА REGNUM напоминает, что «Эрагон» — это первая книга тетралогии «Наследие». Она рассказывает о мальчике по имени Эрагон, который случайно становится обладателем таинственного камня, оставленного захваченной воинами Империи эльфийкой Арьей. Впоследствии выясняется, что камень является драконьим яйцом.