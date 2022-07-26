Новосибирск, , 10:15 — REGNUM В Новосибирской области будут судить бывшего главу Блюдчанского сельского совета. Он обвиняется в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Новосибирская область Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в ноябре 2019 года тогда ещё глава Блюдчанского сельского совета заключил пять договоров с организацией на 1,5 млн рублей — по реконструкции водопроводных сетей. Организация не выполнила работы в установленные сроки, но чиновник, зная об этом, подписал акты-приёмки и перечислил деньги. Работы так и не были выполнены.

В ведомстве уточнили, что вину мужчина признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.