* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 26 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Более 2500 сотрудников наркологических центров в Афганистане свыше шести месяцев не получают зарплату. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Peggy Marco Зарплата

Согласно источникам, центры лечения наркомании действуют в большинстве провинций Афганистана, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выплатили зарплату сотрудникам этих центров за последние шесть месяцев.

По словам собеседников издания, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насильно собирают наркозависимых граждан с улиц и держат их в клиниках с питанием один раз в сутки.

Источники добавляют, что из-за невыплаты зарплаты работники наркологических учреждений покрывают свои расходы на жизнь, продавая предметы домашнего обихода.

На то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставляют их работать бесплатно, сотрудники наркологических центров жаловались и ранее.