Донецк, , 10:13 — REGNUM Локализован пожар на нефтебазе в Будённовском районе Донецка. Об этом 26 июля сообщает МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) в Telegram-канале.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 08:04 пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по оперативной информации, пострадавших нет.

Пожар на нефтебазе начался после обстрелов украинскими формированиями, загорелись цистерны с топливом. Пламя было видно в нескольких районах города.

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