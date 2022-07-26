Донецк, 26 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Локализован пожар на нефтебазе в Будённовском районе Донецка. Об этом 26 июля сообщает МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«В 08:04 пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по оперативной информации, пострадавших нет.

Пожар на нефтебазе начался после обстрелов украинскими формированиями, загорелись цистерны с топливом. Пламя было видно в нескольких районах города.