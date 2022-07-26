Ханты-Мансийск, 26 июля 2022, 10:12 — REGNUM В Югре работодателям рекомендуют отправлять вернувшихся из отпуска сотрудников на дистанционную работу. Об этом на заседании регионального оперативного штаба заявила руководитель управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева.
Помимо этого, Соловьёва рекомендовала создать для вернувшихся с отпуска работников условия для вакцинации и ревакцинации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ХМАО Наталья Комарова заявила 25 июля, что в текущем периоде в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19.
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