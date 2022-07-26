Ханты-Мансийск, , 10:12 — REGNUM В Югре работодателям рекомендуют отправлять вернувшихся из отпуска сотрудников на дистанционную работу. Об этом на заседании регионального оперативного штаба заявила руководитель управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева.

За работой Цитата из к/ф «Погружение». Реж. Вим Вендерс. 2017. США — Франция — Испания

Помимо этого, Соловьёва рекомендовала создать для вернувшихся с отпуска работников условия для вакцинации и ревакцинации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ХМАО Наталья Комарова заявила 25 июля, что в текущем периоде в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор ХМАО обратилась к землякам из-за роста заболеваемости COVID-19