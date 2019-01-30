Пермь, 26 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Пермском крае назначен новый заместитель администрации губернатора региона. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», этот пост занял Артём Облацов. Ранее он был сотрудником краевого управления ФСБ. Среди его обязанностей значится взаимодействие с правоохранительными органами.

Новый назначенец сменил на этом посту Алексея Колганова, занимавшего его с 2019 года. По данным СМИ, он возглавил службу экономической безопасности краевого УФСБ.