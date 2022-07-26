Уфа, 26 июля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Программу субсидированных полетов из Уфы в Волгоград восстанавливает с 1 августа авиакомпания «Азимут». Об этом 26 июля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

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Сообщается, что рейсы будут выполняться по понедельникам на самолете Sukhoi Superjet 100. При этом время в пути займет 2 часа 5 минут, уточнили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы открыли регулярные авиарейсы в столицу Казахстана.