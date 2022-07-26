Москва, , 10:08 — REGNUM Израиль занял неконструктивную и необъективную позицию в отношении России по ситуации на Украине. Об этом сегодня, 26 июля, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова уточнила, что российская сторона сожалеет о том, что Израиль в последние месяцы занял такую позицию по ситуации, сложившейся на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, израильские политики много лет игнорировали проблемы неонацизма на Украине, заявляла представитель российского МИД Мария Захарова.

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