Тбилиси, , 14:25 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе набросился с бранью на журналистку грузинского телеканала «TV Пирвели», сообщает 25 июля tvpirveli. ge.

Ираклий Кобахидзе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кагэбэшник» — твой папаша! Ты потеряла своё лицо, ты — тоже как Арахамия! Точно так же, как он — не мужчина, ты — не женщина! Ты потеряла своё женское лицо! Рот вытри, раз говоришь! Фу, тошнотворно… У тебя действительно рот, как у Саакашвили. Ты становишься похожей на своего вождя во всём! Стыдно! Терять лицо ради «Единого национального движения» — позорно! А ты его потеряла!», — накричал на журналистку Кобахидзе.

Кобахидзе вышел из себя, когда журналистка попросила его прокомментировать недавнее высказывание главы парламентской фракции украинской правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии, заявившего, что отец Кобахидзе в советские времена служил в КГБ.