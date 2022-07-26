Воронеж, 26 июля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Сотрудник ОМВД России по Хохольскому району Воронежской области подозревается в даче взятки в 500 тысяч рублей за устройство сына в военный вуз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По предварительным данным, полицейский передал через посредника 500 тысяч рублей «для решения вопроса о поступлении на обучение в военное учреждение сына».

«На основе собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ГУ МВД по региону пояснили, что в случае, если вина сотрудника подтвердиться, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Добавим, что, по данным местных СМИ, речь идёт о передаче взятки заместителю начальника Военно-воздушной академии имени Николая Жуковского и Юрия Гагарина.