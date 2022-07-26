Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга выстроились в очереди, чтобы оставить подпись под обращением к президенту РФ против проведения реновации в городе. О том, как проходил сбор подписей, пользователи рассказали в телеграм-чате «КРТ (Реновация СПБ)».

Сбор подписей Дарья Антонова © ИА REGNUM

Граждан волнует проведение реновации в Петербурге. Те детали законопроекта о комплексном развитии территории, который ранее приняли в Законодательном собрании Петербурга, не устраивают жителей города. В частности, гражданам могут выдать новое жильё в другом районе или предоставить денежную компенсацию.

В связи с этим петербуржцы любыми способами пытаются повлиять на ситуацию. Так, жители Московского района встали в очереди, чтобы оставить подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Одним из пунктов стала школа в Московском. Граждан принимали в течение четырёх часов.

«Мы собирали подписи у трёх своих домов, выложили одно объявление в домовой чат сегодня днём — вечером пришли жители со всего района», — сообщает один из участников обсуждения, публикуя видео очереди уже с другого участка Московского района.

Инициаторы сбора подписей будут осуществлять приём граждан до 26 июля 2022 года. При этом неравнодушные граждане активно обсуждают реновацию общем телеграм-чате, а также в районных или чатах домов.

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