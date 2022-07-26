Тунис, , 10:06 — REGNUM Государственное телевидение Туниса подвело итоги референдума о внесении поправок в конституцию страны. Об этом 26 июля сообщает государственный телеканал Tunisia TV со ссылкой на избирательную комиссию страны.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По последним данным, явка на голосовании в стране составила 27,54%. Опрос, проведённый представителями телеканала показывает, что более 92% принявших участие в голосовании проголосовали «за» — в пользу новой конституции Туниса.

Как сообщается, избирательная комиссия ведёт сбор и подсчёт бюллетеней в регионах страны и обещает опубликовать результаты в ближайшее время.

В случае, если результаты опросов подтвердятся, в Тунисе будет принята новая конституция, которая наделяет президента страны расширенными полномочиями.