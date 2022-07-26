Бухарест, 26 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о начале нового этапа реализации масштабной программы по поддержке бездетных семей страны. Об этом 26 июля со ссылкой на заявление румынского министра по делам семьи и молодежи Габриелы Фиря пишет бухарестская газета Jurnalul.

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По словам Фиря, в ближайшее время кабмин предоставит 2500 супружеским парам и одиноким женщинам, которые по каким-либо причинам не могут иметь детей, денежные средства на проведение операций по искусственному оплодотворению (ЭКО).

Согласно официальной информации, помощь будет осуществляться на безвозмездной основе и составит в общей сложности 15 тыс. леев ($3,1 тыс.).

«Уже в 2023-м году мы сможем выделить указанные суммы 10 тысячам бездетных пар», — сообщила министр.

Напомним, ранее власти Румынии выразили крайнюю обеспокоенность в связи резким палением рождаемости в стране.