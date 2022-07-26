Москва, 26 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Вопрос с закрытием агентства «Сохнут» со стороны Москвы лежит в правовой плоскости. Об этом 26 июля в ходе программы «Соловьёв Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Это вопрос Министерства юстиции, у меня такая информация. Это правовая плоскость, безусловно», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля российский Минюст направил в Басманный суд Москвы просьбу ликвидировать связанное с еврейской диаспорой в России агентство «Сохнут». Беседа по этому иску должна состояться 28 июля. Отметим, названное агентство осуществляет репатриацию в Израиль и оказывает помощь репатриантам, а также работает с еврейскими общинами и ведёт образовательные курсы, детские и молодежные программы.

24 июля премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что для Израиля являются важными отношения с Россией, а закрытие офисов агентства «Сохнут» на российской территории станет серьёзным событием и повлияет на них. Он поручил правительству Израиля подготовить серию «политических мер» против России на случай закрытия израильского агентства «Сохнут» на территории РФ.