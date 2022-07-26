Чебоксары, 26 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Инфляция в Чувашии снижается из-за динамики цен на плодоовощную продукцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По данным банка, годовой прирост цен на продукты питания в июне 2022 года снизился в республике до 19,6% после 20,9% в мае.

В банке поясняют, что в основном сказалась динамика цен на плодоовощную продукцию — в частности, на фоне постепенного расширения географии поставок «замедлился рост цен» на помидоры, капусту, лук и чеснок, подешевели картофель, морковь и свёкла.

В целом годовая инфляция в Чувашии в июне снизилась до 17,6%, в то время как по России она составила 15,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минэкономики Чувашии заявляли, что инфляция в июне 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года составила 11,9%, что в 3,3 раза больше темпов роста за аналогичный прошлогодний период (в июне 2021 года к декабрю 2020 года цены выросли на 3,6%).