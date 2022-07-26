Ростов-на-Дону, , 10:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону встретили огнеборцев, побывавших с гуманитарной миссией в Донбассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 26 июля.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Донские спасатели ежедневно оказывали помощь мирному населению Донецкой Народной Республике — подвозили техническую и питьевую воду в населённые пункты, лишённые водоснабжения, оказывали помощь в тушении пожаров.

В течение трёх месяцев донские огнеборцы доставили людям более 33 тыс. куб. метров технической и питьевой воды.

Отличившиеся огнеборцы поощрены благодарственными письмами.