Ростов-на-Дону, 26 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону встретили огнеборцев, побывавших с гуманитарной миссией в Донбассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 26 июля.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

Донские спасатели ежедневно оказывали помощь мирному населению Донецкой Народной Республике — подвозили техническую и питьевую воду в населённые пункты, лишённые водоснабжения, оказывали помощь в тушении пожаров.

В течение трёх месяцев донские огнеборцы доставили людям более 33 тыс. куб. метров технической и питьевой воды.

Отличившиеся огнеборцы поощрены благодарственными письмами.