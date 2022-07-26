Донецк, 26 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 26 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:50 (совпадает с мск) — н. п. Курдюмовка — н. п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июля боевики ВСУ дважды за пять минут обстреляли Донецк.

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