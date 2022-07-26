Москва, , 09:59 — REGNUM На юго-востоке Москвы в районе Капотня построят по производству товарного и архитектурного бетона площадью 15,7 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе в Москомстройинвеста.

Обломки бетона

В комплекс войдут административно-бытовой корпус, авторемонтный цех, бетонно-смесительный узел, производственно-складской корпус и склад.

Новый завод по производству бетона в Москве обеспечит работой 110 человек. Отмечается, что ранее на площадке площадью 1,97 га была расположена стихийная свалка.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Пензенской области удовлетворил иск кредиторов ООО «Бетонный завод «Терновский» и признал предприятие из Пензы банкротом.

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