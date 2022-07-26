Уфа, , 10:05 — REGNUM Жителя Башкирии признали виновным в распространении вредоносных компьютерных программ. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Хакер Pixabay.com

В суде было установлено, что в 2018 году фигурант уголовного дела, будучи студентом одного из вузов, купил у неустановленного лица программы, которые были предназначены для неправомерного доступа к компьютерной информации, её взлома и копирования.

В материалах дела указано, что полученные данные обвиняемый через интернет продал за 28 тысяч рублей.

Отмечается, что незаконную деятельность подсудимого пресекли сотрудники ФСБ.

По данному факту в отношении жителя г. Дюртюли было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый признал. В результате суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Читайте ранее в этом сюжете: В суд Башкирии передали дело о распространении в сети вредоносных программ