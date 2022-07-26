Воронеж, , 09:56 — REGNUM Подросток-велосипедист погиб под колёсами автомобиля в Лискинском районе Воронежской области вечером 25 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 21:15 на втором километре автодороги «Лиски- Нижний Икорец». Предварительно известно, что 29-летний местный житель, управляя автомобилем «Богдан 2111», допустил наезд на 17-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде в попутном направлении движения.

От полученных травм юноша скончался на месте аварии до приезда скорой. По факту аварии проводится проверка.

Всего в Воронежской области за сутки 25 июля зарегистрировано 119 автоаварий, травмы получили восемь человек, один человек погиб.