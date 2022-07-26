Тбилиси, , 09:55 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» украинской Верховной рады Давид Арахамия понесёт ответственность перед народом Украины за свои действия. Об этом заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Давид Арахамия Gov.ua

Он прокомментировал заявление Арахамии, что Запад якобы введёт санкции против ряда политиков в Грузии. Украинский депутат сказал, что имеет доказательства о сотрудничестве грузинских властей с Россией.

«Я думаю, что единственный, против кого будут задействованы санкции, это сам Арахамия, и ему вынесет санкции сам украинский народ за всё, что он принёс Украине», — сказал Кобахидзе.

Напомним, Арахамия неоднократно публично обвинял власти Грузии в содействии российским предпринимателям в обходе санкций. Доказательства он не предоставлял, но призывал Вашингтон принять меры.

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