Джелалабад, Афганистан, 26 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар неизвестные люди убили человека. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

По данным источников, инцидент произошёл в селе Шаги уезда Куз Канар — потерпевшего подвергли зверским пыткам, а затем застрелили. Виновные в преступлении пока не установлены, но семья пострадавшего заявила, что личных счётов у него ни с кем не было.

Местные официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пожелали предоставить информацию об этом инциденте.

Это произошло на фоне роста загадочных убийств в провинции Нангархар и преступной деятельности неизвестных вооружённых лиц.