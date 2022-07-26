Донецк, 26 июля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 26 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 9:20 с позиций в Красногоровке украинские войска нанесли удар по Петровскому району Донецка. Всего выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли населённый пункт Минеральное.