Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра выразил надежду, что клуб сможет сыграть в Лиге чемпионов в сезоне 2023/24. Об этом 26 июля сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

«Конечно, одной из причин перехода в «Зенит» для меня было то, что клуб всегда борется за чемпионство и за места в еврокубках. Надеюсь, этот запрет снимут и уже в следующем сезоне мы получим возможность сыграть в Лиге чемпионов», — сказал Кассьерра.

Он добавил, что останется в санкт-петербургском клубе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня Кассьерра перешёл из «Сочи» в «Зенит». В сезоне 2021/22 он сыграл за сочинский клуб в 22 матчах чемпионата России, в которых забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи.