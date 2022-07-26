Донецк, 26 июля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Украинские боевики за пять минут дважды обстреляли Донецк, сообщили 26 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:20 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, спустя пять минут боевики ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.