Мурманск, , 09:53 — REGNUM В Мурманской области бойцы поискового отряда «Западная Лица» нашли останки красноармейца из Гомеля.

Находки поисковиков Vk.com/mius_front

«25 июля в районе озера Череп поисковым отрядом «Западная Лица» были обнаружены останки красноармейца Бориса Ивановича Добшинова из Гомельской области. С 1943 года он числился пропавшим без вести. Известно, что Борис Добшинов родился в 1914 году в селе Гордуны Гомельской области», — сообщили поисковики в соцсетях.

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