Москва, 26 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Счетная палата России по формальным причинам не поддержала инициативу об увеличении подоходного налога на заработок свыше 50 млн рублей в год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация предполагаемых решений повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ. Однако расчет дополнительных доходов не представлен. На основании изложенного законопроект не поддерживается», — цитируют «Извести» заключение аудиторов.

Поправками в Налоговый кодекс предлагалось увеличение НДФЛ до 18% для граждан, доходы которых составляют 50 млн рублей в год и более.

Счетная палата не поддержала законопроект чисто по техническим основаниям.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находятся несколько законопроектов, предполагающих прогрессивную ставку НДФЛ в зависимости от получаемого дохода.

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