Якутск, , 10:21 — REGNUM На 52% за неделю стали чаще заболевать коронавирусом жители Якутии. Об этом заявила на заседании оперативного штаба по недопущению распространения инфекции руководитель регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе правительства региона. В столице региона уровень заболеваемости стал выше на 12,6%.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«76% заболевших коронавирусом — это взрослые, 24% — дети и подростки. Основная доля заболевших приходится на взрослое население от 30 до 49 лет — 31,1%, в возрастной категории от 50 до 64 лет — 18,5% от числа заболевших», — отметила главный санитарный врач республики.

По её словам, в регионе начали циркулировать новые линии «омикрон»-штамма ВА4 и ВА5, которые более контагиозны. При этом новым штаммом «кентавр» пока никто не инфицирован. Во избежание заражения якутянам рекомендовано соблюдать респираторный этикет и вакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля на территории России были выявлены первые подтверждённые случаи заражения подвидом штамма коронавируса «Омикрон» BA.2.75, который известен как «кентавр». Заразились пять человек, все они переболевали в лёгкой форме.