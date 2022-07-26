Нью-Йорк, США, , 09:51 — REGNUM Сокращение поставок российского газа в Европу усилило глобальную конкуренцию за морские поставки СПГ, угрожая ростом цен и мировым дефицитом от Азии до Южной Америки, сообщает 26 июля Bloomberg.

Танкер СПГ Wargaming.net

Предприятия Южной Кореи и Японии ускоряют планы по закупке СПГ на зимний период, опасаясь, что Европа также начнет ограничивать поставки. И даже некоторые заинтересованные в экономии покупатели из таких стран, как Индия и Таиланд, стремятся обеспечить себе побольше газа, чтобы избежать дефицита.

После заявления «Газпрома» о том, что с 27 июля он снова сократит поставки по газопроводу «Северный поток» в Европу, покупатели региона бросились искать замену российскому топливу, например, в виде СПГ. Спотовые цены на сжиженный газ, который уже торгуется на сезонном максимуме, рискуют вырасти еще больше, пока покупатели из Европы и Азии наперебой предлагают продавцам всё более выгодные сделки.

По оценкам трейдеров, спотовые цены на СПГ в Северной Азии во вторник 26 июля поднимутся до 40 долларов за миллион британских тепловых единиц — это самый высокий уровень с начала марта 2022 года.

Природный газ — один из основных видов топлива для производства электроэнергии и отопления, и взлет цен угрожает ростом инфляции во всем мире. При таком уровне цен покупатели в некоторых развивающихся странах, например в Пакистане, Бангладеш и Аргентине, не могут позволить себе закупки топлива и страдают от перебоев в электроснабжении.

Китай — главный мировой импортер СПГ в 2021 году — остается в стороне от спотового рынка, так как ограничения в связи с COVID-19 сдерживаюn спрос на топливо. Если экономическая активность Китая возрастет, ситуация может быстро измениться и привести к нехватке СПГ для Европы.

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