Бухарест, 26 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Крупнейший профсоюзный синдикат Румынии — Declic — объявил о намерении провести масштабную акцию протеста у здания министерства труда в румынской столице Бухаресте. Об этом 26 июля сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Nathan Keirn Протест

Согласно официальным данным, участники демонстрации намерены добиться увеличения минимальной заработной платы в стране и улучшения условий труда для сотен тысяч работников государственных предприятий.

«Власти предлагают нам повысить оклады на 361 лей ($74) в год, — констатировали организаторы мероприятия. — Таким образом, мы можем рассчитывать на ежедневную прибавку в 12 лей ($2,5). Это — издевательство над людьми и здравым смыслом».

Напомним, в данный момент заработная плата в Румынии является одной из самых низких в Евросоюзе.