Москва, , 10:05 — REGNUM Мораторий на проверки бизнеса не должен затрагивать сферы, которые касаются социальных прав граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

С марта 2022 года действует мораторий на большинство плановых и внеплановых проверок бизнеса. Минтруд предложил проводить проверки, если более 10% сотрудников пожаловались на задержки или невыплаты зарплат. По словам Миронова, он поддерживает это предложение.

«В целом мы поддерживаем введенные правительством ограничения на проверки. Но есть нюансы: мораторий не должен затрагивать сферы, чувствительные для граждан в плане соблюдения их социальных прав. В частности, трудовых прав, и в этом плане предложение Минтруда очень верное. Сфера занятости сейчас в зоне системных рисков, государство должно иметь возможность оперативно реагировать на нарушения, вероятность которых повышается», — сказал парламентарий.

Миронов напомнил, что в 2020 году его фракция выступала против моратория на проверки управляющих организаций, введенного правительством в связи с пандемией.

«Тогда управляющие компании тоже попали в список «неприкасаемых», и в итоге число нарушений с их стороны возросло. Это фиксировали и наши центры защиты прав граждан, которые ежедневно получают сотни обращений по проблемам ЖКХ», — добавил он.

Миронов отметил, что никакие форс-мажоры не могут быть основанием для произвола в социальных вопросах.

«Наоборот, в непростой ситуации нужно усиливать как государственный, так и общественный надзор в вопросах ЖКХ, экологии, трудовых прав», — заключил депутат.