Шицзячжуан, Китай, , 09:49 — REGNUM Императорский указ, датируемый династией Мин (1368-1644), найден в городе Вуань, провинция Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

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Императорский указ общей длиной 1,85 метра и шириной 0,3 метра содержит 455 знаков.

По словам Ван Вэя, директора департамента охраны и управления культурными реликвиями Уаня, указ был прекрасно написан, имея при этом высокую художественную и эстетическую ценность. Императорский указ был издан родителям чиновника по имени Цзишу в 1606 году.

По словам Вана, императорский указ имеет высокую справочную ценность для изучения официальной системы, социальной культуры и системы этикета династии Мин, а также предоставляет ценную информацию для изучения местной истории и клановой культуры.