Москва, 26 июля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Москве во второй половине дня 26 июня возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве

«Сегодня погоду в столице будет формировать малоградиентное поле пониженного атмосферного давления, то есть пути активных циклонов и антициклонов обойдут столицу стороной. В такой ситуации нас ожидает переменная облачность, утром местами возможны очаги туманов, во второй половине дня локальные кратковременные дожди ливневого характера с грозами», — сказал Леус.

По его словам, столбики термометров в Москве могут подняться до +28…+30 градусов, а в Подмосковье ожидается от +26 до +31 градуса.