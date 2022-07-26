Каменский район, Ростовская область, , 09:48 — REGNUM В Ростовской области в результате дорожной аварии тяжёлую травму получил 12-летний водитель скутера. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП случилось вечером 25 июля на улице Лебединой на хуторе Старая Станица Каменского района. Известно, что в поле на грунтовой дороге 12-летний водитель скутера, предположительно, не справился с управлением, выехал на левую обочину с последующим опрокидыванием. Ребёнок госпитализирован и находится в коме.

Родители признались, что сами разрешили мальчику сесть за руль скутера. В момент ДТП ребёнок находился без шлема.

Госавтоинспекция выясняет все детали случившегося.