Кемерово, , 09:50 — REGNUM Определены поставщики трамваев и троллейбусов для Новокузнецка. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

«И, если в аукционе по закупке трамваев всё прошло без жалоб и обращений в надзорные органы, то к конкурсной документации к троллейбусам возникли вопросы у одного из производителей. В дело вмешалось Кузбасское управление Федеральной антимонопольной службы. При детальном изучении, жалоба признана необоснованной, — уточнил Кузнецов в своём телеграм-канале. — В итоге — трамваи в город поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод, а троллейбусы — Уфимский-трамвайно-троллейбусный завод».

В город поступит 19 троллейбусов (девять — с увеличенным автономным ходом) и 12 односекционных трамваев. Первые партии электротранспорта поступят до середины декабря. Общая стоимость закупки почти 1,5 миллиарда рублей. Деньги выделены в рамках федерального проекта «Чистый воздух».