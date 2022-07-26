Бухарест, 26 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Официальный Бухарест обратился к властям США с просьбой предоставить средства на строительство новых блоков крупнейшей румынской атомной электростанции в Чернаводэ. Об этом со ссылкой на заявление министра энергетики Румынии Вирджила Попеску сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM Миный Атом

По словам Попеску, находящегося в Вашингтоне с рабочим визитом, создание соответствующих дополнительных мощностей позволит Румынии не только полностью обеспечить свои потребности в электричестве, но и гарантировать экспорт указанных носителей.

«Вместе с американскими партерами мы модернизируем румынскую атомную программу», — отметил, в частности, он.

Напомним, ранее США согласились предоставить Румынии средства на развитие новых энергетических проектов. Одним из условий выделения американской помощи являлась поддержка Бухарестом санкций против Российской Федерации.