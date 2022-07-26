Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс вернётся в музыкальную индустрию. Об этом сообщил портал TMZ.

Бритни Спирс Цитата из телеинтервью

По данным СМИ, Спирс записала вместе с музыкантом Элтоном Джоном кавер на его хит Tiny Dancer. Как отмечает портал, релиз трека запланирован в конце августа 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что последний альбом Бритни Спирс под названием Glory был выпущен ещё в 2016 году. В трек-лист пластинки вошла песня Make Me… записанная совместно с рэпером G-Eazy.

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