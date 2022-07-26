Москва, 26 июля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Россия сожалеет, что руководство Израиля заняло необъективную позицию по событиям на Украине. Об этом 26 июля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Представитель министерства подчеркнула, что Москва сожалеет, что Израиль в последние месяцы занял неконструктивную и необъективную позицию по ситуации на Украине, приводит слова Захаровой ТАСС.