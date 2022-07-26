Тирасполь, , 09:46 — REGNUM В Приднестровье проживают около 200 тыс. граждан России, поэтому для оказания им соответствующих услуг нужна работа выездного российского консульства в Тирасполе. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

Во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на критические высказывания президента Молдавии Майи Санду. По её мнению, российский консульский пункт представляет «угрозу территориальной целостности» республике.

«Призываем молдавскую сторону не искать угроз там, где их не существует, а сосредоточиться на решении практических вопросов развития сотрудничества между нашими странами. Со своей стороны подтверждаем готовность к конструктивному, открытому диалогу для их обсуждения», — заявила Захарова.

Стоит отметить, что Санду сразу после того, как стала президентом в декабре 2020 года, стала выступать против российского присутствия в Приднестровье. В том числе её не устраивает, что в регионе находятся миротворцы, хотя они там на основании договора между Москвой, Кишинёвом и Тирасполем.

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