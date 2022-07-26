Ланьчжоу, Китай, 26 июля 2022, 09:45 — REGNUM Выставка, демонстрирующая платья на фресках тысячелетних гротов Дуньхуана, открылась в городе Дуньхуан провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.
По сообщению Академии Дуньхуана, на выставке представлено в общей сложности 144 предмета, включая эскизы эскизов и творчески разработанные платья, основанные на картинах династии Тан (618-907) в гротах Дуньхуана.
Город Дуньхуан был центром мультикультурных обменов в древнем Китае, а костюмы раскрашенных фигур в пещерах Дуньхуан являются ценным материалом для изучения культуры одежды раннего периода, сказал эксперт по культуре Дуньхуана Чай Цзяньхун.
По словам Чжао Шэнляна, партийного руководителя Академии Дуньхуана, культура Дуньхуана сохраняет богатый источник перевязочных материалов и их эволюцию с 4 по 14 века. Выставка направлена на то, чтобы как можно больше людей узнали об этой культуре, чтобы лучше передать ее.