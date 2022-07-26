Ланьчжоу, Китай, , 09:45 — REGNUM Выставка, демонстрирующая платья на фресках тысячелетних гротов Дуньхуана, открылась в городе Дуньхуан провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По сообщению Академии Дуньхуана, на выставке представлено в общей сложности 144 предмета, включая эскизы эскизов и творчески разработанные платья, основанные на картинах династии Тан (618-907) в гротах Дуньхуана.

Город Дуньхуан был центром мультикультурных обменов в древнем Китае, а костюмы раскрашенных фигур в пещерах Дуньхуан являются ценным материалом для изучения культуры одежды раннего периода, сказал эксперт по культуре Дуньхуана Чай Цзяньхун.

«В более чем 270 существующих пещерах династии Тан в Дуньхуане представлены платья от простых людей до аристократов», — сказал Чай.

По словам Чжао Шэнляна, партийного руководителя Академии Дуньхуана, культура Дуньхуана сохраняет богатый источник перевязочных материалов и их эволюцию с 4 по 14 века. Выставка направлена на то, чтобы как можно больше людей узнали об этой культуре, чтобы лучше передать ее.